Ancien 4e joueur mondial et fina­liste de l’US Open en 1987, Greg Rusedski est depuis un consul­tant régu­lier pour diffé­rents médias britan­niques. Récemment, il a bien voulu évoquer plus préci­sé­ment Rafael Nadal pour le Telegraph et notam­ment la toute première fois qu’il a décou­vert le phéno­mène. Une anec­dote forcé­ment savoureuse.

« Je me souviens encore clai­re­ment de la première fois où j’ai vu jouer Nadal. Je jouais une exhi­bi­tion à Majorque. Il avait 15 ans, il s’en­traî­nait sur une terre battue, et c’était effrayant. Vous imaginez que c’était comme voir Cristiano Ronaldo ou George Best jouer au foot­ball pour la première fois. J’étais juste, ‘oh mon Dieu. Je ne veux pas jouer contre ce gamin’. Je n’avais jamais rien vu de tel. Il avait déjà ce coup droit extra­or­di­naire, qui lui permet­tait de tenir son adver­saire en laisse, avec un niveau d’in­ten­sité épous­tou­flant. J’ai ensuite eu la chance de m’en­traîner avec Rafa quelques années plus tard, quand il avait 19 ans. Je sortais du circuit, il y entrait. J’avais toujours l’im­pres­sion d’être à un demi‐pas de la balle. Elle était constam­ment hors de portée. Si je ne pouvais pas terminer le point rapi­de­ment et qu’il pouvait me dominer, autant se serrer la main. Il était juste meilleur en tout. »