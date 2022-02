Alors que l’équipe de France de Coupe Davis et la ville de Pau vont redé­cou­vrir le temps d’un week‐end (les 4et 5 mars) l’es­sence même de cette compé­ti­tion, Sebastien Grosjean, le capi­taine l’équipe de France, est revenu plus en détail pour L’Équipe sur sa sélec­tion dévoilée ce vendredi.

Interrogé sur l’ab­sence de certains jeunes comme Arthur Rinderknech, Ugo Humbert et Hugo Gaston, Sébastien n’a pas trop tourné autour du pot. « On a quand même vu de bons résul­tats en début d’année. Arthur Rinderknech était en finale à Adélaïde, mais il s’est blessé ensuite et j’es­père que ce ne sera pas grave. Ugo Humbert a des problèmes depuis les Jeux Olympiques. Mais ils sont là. Hugo Gaston avait apporté beau­coup de fraî­cheur lors du dernier stage. Pour l’ins­tant, les jeunes doivent gagner en constance. Il faut leur laisser du temps, les accom­pa­gner et les encou­rager. »