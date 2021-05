En couple avec la manne­quin italienne Maria Braccini, Jannik Sinner a décidé d’ap­pli­quer l’adage « vivons heureux, vivons cachés » au pied de la lettre. Pas vrai­ment du genre à exposer sa vie amou­reuse devant les projec­teurs, le jeune prodige italien s’est néan­moins confié à un média italien sur cette rela­tion amou­reuse dont l’Italie est parti­cu­liè­re­ment curieuse. Et visi­ble­ment, Jannik est brûlant d’amour…

« Maria et moi sommes deux jeunes gens qui partagent main­te­nant une belle expé­rience ensemble et je ne vois pas pour­quoi nous devrions le faire savoir à tout le monde. C’est agréable de rentrer à la maison le soir, peut‐être après une journée d’en­traî­ne­ment compli­quée ou fati­gante, et de trouver quel­qu’un qui s’oc­cupe de vous. Surtout, elle est immé­dia­te­ment à l’écoute de mes besoins, qui sont prin­ci­pa­le­ment axés sur le tennis. Vous savez que ma prio­rité va au sport que je pratique, surtout main­te­nant que je suis encore au début et que je dois encore tout apprendre pour être un cham­pion », a déclaré l’es­poir trans­alpin avant de conclure : « Je pense qu’elle est la meilleure personne pour faire ce voyage avec moi. »