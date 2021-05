La quatrième édition de l’Open Parc Auvergne Rhône‐Alpes de Lyon (du 16 au 23 mai) sera quasi­ment entiè­re­ment diffusée sur les antennes de BeIN Sports. Sauf le premier dimanche, où quelques matchs du premier tour ont lieu, ne sera pas retransmis. Annulé en raison de la pandémie en 2020, le tournoi lyon­nais a toujours pour tenant du titre Benoît Paire, qui est inscrit à Genève avec Roger Federer cette saison.

Thierry Ascione et l’am­bas­sa­deur Jo‐Wilfried Tsonga nous ont concocté un bien joli plateau avec la présence de Diego Schwartzman, Matteo Berrettini, David Goffin, Jannik Sinner, Karen Khachanov, Félix Auger‐Aliassime et des Français Gaël Monfils, Ugo Humbert, Jérémy Chardy et Richard Gasquet.