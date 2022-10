Faisant partie des meilleurs jeunes skieurs italiens à l’âge de 13 ans et promis à un bel avenir dans cette disci­pline, Jannik Sinner, natif de San Candido (village perché à 1200 mètres d’al­ti­tude), a fina­le­ment choisi le tennis lors­qu’un certain Riccardo Piatti l’a repéré et a décidé de le prendre sous son aile.

Bien lui en pris puis­qu’il fait désor­mais partie des 15 meilleurs joueurs du monde et qu’en plus de cela, il prend du plaisir sur le court comme il l’a déclaré sur le site de l’Open d’Australie.

« Quand je me réveille, j’es­saie de m’amé­liorer, dans chaque compar­ti­ment du jeu. Et de m’amuser, ce qui est la chose la plus impor­tante, non ? Ce sport est parfois très compliqué, car lorsque vous ne jouez pas comme vous le souhaitez, vous y pensez toute la journée. Mais cela fait partie de ce que j’ai choisi de faire, et je suis très heureux d’avoir choisi cela. Je suis le genre de personne qui aime vrai­ment jouer. Le ski pour moi à un moment donné n’était plus un jeu, vous descendez juste de la manière la plus rapide possible. J’ai donc choisi d’aban­donner le ski. Le tennis est un sport amusant, vous devez aussi regarder de l’autre côté du filet, vous jouez un contre un, donc vous voyez vos adver­saires, ce qui n’est pas le cas en ski. Lorsque vous êtes en diffi­culté, vous avez la possi­bi­lité de changer quelque chose, ce qui n’est pas le cas en ski. Je pense que c’est la raison pour laquelle j’ai choisi le tennis. »