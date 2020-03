La photo de Novak Djokovic dans un avion pour l’Europe alors que le tournoi de Miami n’est pas encore annulé et la suspension du circuit pas encore officialisée n’en finit pas de faire parler. Sur son compte Twitter, Taro Daniel s’en étonne et le joueur japonais a publié un commentaire : « Djokovic quitte les Etats-Unis avant que tout tournoi post Indian Wells ne soit annulé ou reporté. Quelles informations me manquent-ils ? » Une sortie qui résume bien une communication à deux vitesses au sein du circuit mondial et un traitement différent entre les joueurs.

So Djokovic is leaving US before any tournaments post IW are cancelled or postponed. What info am I missing ? pic.twitter.com/p4sy3i6KUE

— ダニエル太郎/Taro Daniel (@tarodaniel93) March 12, 2020