Dans une visio-conférence avec des jeunes joueurs de tennis, l’oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal, Toni Nadal, a dévoilé des discussions qu’il avait eues avec Roger Federer et Johan Cruyff. Cela lui permettait de souligner l’importance des entraîneurs : « J’ai toujours écouté pour apprendre des meilleurs. Un jour, j’ai demandé à Federer pourquoi il était si bon. Il m’a dit qu’il avait eu la chance d’avoir un grand entraîneur quand il était petit. »

Même chose avec la légende hollandaise Johan Cruyff : « J’ai eu l’occasion de demander à Johan Cruyff la même chose, et il m’a dit qu’il avait toujours été très bon, mais que la clé était d’avoir un bon entraîneur qui lui apprenne un type de jeu avec des joueurs plus âgés que lui, et que lorsqu’il jouait avec ceux de son âge, il devait l’appliquer. »