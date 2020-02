Au regard des infrastructures de l’académie de Rafa Nadal au Koweit, on peut légitimement se poser la question d’un tournoi ATP dans un futur proche. Seul problème, il ne pourra pas se faire en outdoor car le central est trop petit (1600 places). En revanche en indoor, cela est possible. En effet, l’académie Rafa Nadal peut s’appuyer sur la grande salle couverte de sept courts qui est modulable mais aussi sur l’Arena qui a une capacité de 6000 places. Tous les rêves sont donc permis.



Interrogé à ce sujet, lors de sa conférence de presse ce mercredi au Koweit, Rafael Nadal n’a pas botté en touche, bien au contraire : « Il est évident qu’avec la qualité de l’équipement que nous avons ici en terme d’accueil, de courts pour s’entraîner, et la salle ultra moderne, on se doit de réfléchir à créer des événements. Cela fait partie du dynamisme d’une académie. On verra cela le temps venu. »