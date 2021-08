Mats est très inquiet au sujet de Rafael Nadal et il le fait savoir. Consultant pour Eurosport, il a récem­ment évoqué le cas de l’Espagnol : « Je pense que nous nous habi­tuons à ce que Rafa ne puisse pas jouer sur le circuit. Il essaie toujours, il est toujours prêt mais fina­le­ment cela n’ar­rive pas. Il est allé à Washington pour jouer quelques matchs, puis il l’a essayé Canada mais ça n’a pas marché. Évidemment. Il essaie, mais il n’y arrive pas. Chaque année, j’ai l’im­pres­sion qu’il joue de moins en moins. Il vieillit et son corps prend un vrai coup. Je suis très triste, très inquiet, mais je pense qu’il va essayer de revenir jusqu’à ce qu’un jour il dise qu’il n’en peut plus » a explique Mats.

Sans parler de nouvelle époque, Mats pense que mise à part Roland‐Garros, les victoires vont s’éloi­gner : « Je ne pense pas que ce soit la fin d’une époque loin de là. C’est peut‐être la fin des tour­nois du Grand Chelem, mais nous connais­sons tous très bien l’his­toire d’amour de Rafa avec Roland Garros. On ne pourra jamais dire que c’est la fin de cette rela­tion jusqu’au jour où l’Espagnol décide de raccro­cher la raquette. En conclu­sion, l’ère de la victoire est peut‐être révolue, mais l’ère de remplir les tribunes et de jouer devant les fans vivra encore quelques années. »