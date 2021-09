Solide vain­queur de John Isner ce samedi pour la deuxième journée de la Laver Cup, Alexander Zverev a été ques­tionné en confé­rence de presse d’après match sur ces grands serveurs. L’Allemand s’est même permis de dresser une petite liste personnelle.

« Je n’ai pas encore joué contre Opelka, donc je ne peux pas le juger et le mettre sur cette liste. Si je devais porter un juge­ment, je dirais que les meilleurs serveurs sont John Isner, Ivo Karlovic et Sam Groth. Dans cet ordre. Les deux premiers, tout le monde les connaît et on sait ce qu’ils sont capables de faire, mais Sam Groth est quel­qu’un qui frap­pait la balle si fort qu’il est très diffi­cile de le servir depuis le fond du court. »