Présent ce samedi sur le plateau télé­vi­sion de la ZDF, en Allemagne, Alexander Zverev a forcé­ment été inter­rogé sur son ancienne petite amie, Olga Sharypova, qui l’ac­cuse depuis des mois de harcè­le­ments et violences conju­gales sans pour autant porter l’af­faire devant les tribunaux.

Déterminé à laver son image après avoir été traîné dans la boue média­tique, notam­ment sur Twitter, par le juge‐journaliste Ben Rothenberg, Alexander s’est montré bref et précis : « Cela fait un an que je me bats avec cela. Non seule­ment avec mes avocats, mais aussi avec l’ATP. Je suis content que ça prenne fin. On m’a dit que cela ne pren­drait pas trop de temps. Nous inten­tons égale­ment une action en justice contre les personnes impli­quées dans cette affaire qui ont tenté de ternir mon image. J’espère que tout sera mis en lumière. »