Grand fan et prati­quant de padel, Zinédine Zidane s’est récem­ment exprimé au micro de Charlotte Gabas et de Canal Plus pour expli­quer les raisons de cette passion.

« Je pense que pour nous qui prenons de l’âge, pour rester dans l’ac­ti­vité, c’est un truc parfait. Il n’y a plus besoin de faire de grandes courses, c’est un peu de la tech­nique et c’est tout ce qui me plaît donc forcé­ment c’est de la passion pur », a déclaré un Zizou tout sourire malgré le masque.