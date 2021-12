Sur le plateau de la ZDF, Alexander Zverev a fait un bilan de sa saison mais aussi plus large­ment du joueur qu’il était devenu.

« Je ne suis pas le même joueur de tennis qu’il y a plusieurs années. J’ai joué de nombreux tour­nois dans ma carrière qui m’ont causé des problèmes sur le plan mental. Quand on mûrit et avec l’aide de son équipe, on commence apprendre à gérer cela et cela fait de vous un meilleur joueur de tennis » a expliqué Sacha.

Une analyse qu’il est diffi­cile de contre­dire même si certains rétor­que­ront à juste titre qu’un vrai grand cham­pion de tennis se mesure à ces titres dans le tour­nois du Grand Chelem.

Cela tombe bien, c’est l’ob­jectif majeur de Zverev en 2022 tout comme la place de numéro un au clas­se­ment ATP.