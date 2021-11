C’est offi­ciel depuis mercredi, Hugo Gaston a été sélec­tionné pour la prochaine Coupe Davis (25 novembre au 5 décembre) par Sébastien Grosjean. Dans une inter­view accordée à La Dépêche, le Toulousain a confié comment il abor­dait cette sélection.

« Cela fait quelque chose. Sébastien trou­vait impor­tant de faire entrer des jeunes dans ce groupe. Avec Arthur (Rinderknech), on va donc être deux nouveaux en équipes de France, cela va sans doute aider pour s’intégrer même si on connaît déjà aussi Richard (Gasquet), Adrian (Mannarino), Pierre‐Hughes (Herbert) et Nicolas (Mahut). On ne débarque pas sur un terrain complè­te­ment inconnu. Avec Arthur, on est potes, on a passé pas mal de temps ensemble sur les Challengers, on a même joué quelques doubles ensemble. On se connaît bien »

A noter qu’Hugo Gaston est mal embarqué à Milan. Défait par Sebastian Korda et Lorenzo Musetti après de grosses bagarres, le Français doit évidem­ment obli­ga­toi­re­ment l’emporter contre Sebastien Baez ce jeudi. Et dans le même temps, il doit espérer une victoire de Korda contre Musetti.