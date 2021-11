Invitée à donner son avis sur le Masters féminin par ESPN Tennis, Martina Navratilova n’a pas réussi à se mouiller. Pour cette édition des WTA Finals à Guadalajara, le niveau est très homo­gène. D’autant que les condi­tions de jeu parti­cu­lières accen­tuent le côté indécis du tournoi.

« C’est très ouvert cette année car il n’y a pas de favo­rite et, en plus, il y a l’in­connu sur la façon dont elles vont réagir à l’al­ti­tude étant donné que la balle vole diffé­rem­ment. Elle est plus rapide et diffi­cile à mani­puler. C’est bien qu’il y ait du suspens, mais pas qu’il manque une super­star comme Osaka ou Serana qui prenne le contrôle. Naomi n’est pas venue et Serena n’a pas pu jouer plus dans la saison », a estimé l’an­cienne joueuse aux 18 tour­nois du Grand Chelem.

Deux maths ont eu lieu pour le moment. Anett Kontaveit a continué sur sa lancée en battant Barbora Krejcikova 6–3, 6–4. Karolina Pliskova est venue à bout de Garbine Muguruza au bout d’un gros combat de 2h28 : 4–6, 6–2, 7–6(6).