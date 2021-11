L’ancien joueur améri­cain est un fin obser­va­teur du tennis mondial.

Il connait bien la Coupe Davis pour y avoir parti­ciper mais aussi pour avoir endosser le rôle de capitaine.

Dernièrement il a insisté sur un point très impor­tant et qu’il ne faut pas négliger, c’est l’im­pli­ca­tion de Novak Djokovic et Daniil Medvedev dans cette épreuve.

Ces deux cham­pions qui ont eu tous les deux une saison longue, dure, et émotion­nel­le­ment très intense ont donc décidé de donner leurs dernières forces dans une épreuve dont il n’ap­précie pas forcé­ment le format.

Mais il semble que l’es­prit d’équipe et le fait de se retrouver avec leurs amis est plus fort que la fatigue, ce qui n’est pas le cas de tout le monde.

Jim leur a donc rendu logi­que­ment hommage : « Cette année semble proba­ble­ment plus longue que les autres à cause de toutes les bulles et ce que les joueurs ont endu­rées, donc c’est vrai­ment impres­sion­nant qu’il y ait autant de gars. Le fait que vous ayez Djokovic et Medvedev est fantas­tique et c’est à souligner »