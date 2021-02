C’est désor­mais offi­ciel depuis ce mer­cre­di, la marque autri­chienne Head a signé un accord plu­ri­an­nuel afin de deve­nir le nou­veau spon­sor et four­nis­seur offi­ciel de la Laver Cup. Leur par­te­na­riat débu­te­ra dès l’é­di­tion 2021, pré­vue au TD Garden de Boston du 24 au 26 sep­tembre pro­chain. Head four­ni­ra ain­si balles, raquettes, cordes et sacs tout au long de l’é­vè­ne­ment, en plus de conce­voir une raquette et un sac en édi­tion spé­ciale autour de la compétition.

"Depuis sa création en 2017, la Laver Cup est devenue l'une des compétitions favorites des fans et des joueurs, au travers de son son format d'équipe captivant et unique. Nous sommes impatients de pouvoir soutenir cet événement fantastique afin qu'il continue autant de fasciner à l'avenir", s'est félicité Ottmar Barbian, vice-président exécutif de la section des sports de raquettes de Head.