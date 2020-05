Novak Djokovic était venu à sa conférence de presse tenue ce jour avec une belle surprise. En effet le numéro 1 mondial a convaincu Alexander Zverev de participer à son Adria tour. Un coup dont le Serbe est assez fier : « La nouvelle phénoménale que j’ai à vous dire est que Sasha Zverev arrive. Trois grandes stars mondiales seront donc présentes et je leur en suis très reconnaissant. Je suis très heureux de pouvoir les accueillir dans ma ville natale. Tout le monde vient ici gratuitement en raison de ma relation avec eux et du tournoi humanitaire que l’on a mis en place. Tous les trois joueront à Belgrade en Serbie. Zverev participera aussi à une étape en Croatie, Dimitrov sera lui en Croatie et au Monténégro. Il y avait peu de temps pour organiser ce tour mais nous y sommes parvenus. L’événement est humanitaire sous le patronage de ma fondation qui choisira où iront les fonds que nous allons récolter. »