Marin Cilic a été interrogé par les médias croates sur la compétitivité du circuit mondial comme le rapporte SportKlub. Le Croate est assez enthousiaste au moment d’aborder ce sujet : « Le tennis est devenu plus fort depuis un an et demi. Il y a de nombreux jeunes joueurs qui ont mûri et qui peuvent faire de grandes choses. Je pense que nous avons au moins une dizaine de gars qui sont prometteurs et qui sont vraiment de grands joueurs. Ils montrent leur force et leur potentiel chaque sur le terrain et lors des grands tournois. Et il y a l’ancienne génération. Je pense que le tennis mondial est extrêmement fort en ce moment. Cela me rappelle l’époque de 2008 à 2010 avec beaucoup de grands noms dans notre sport. »