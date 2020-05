Lors de leur twitch commun, Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga nous ont régalé en partageant certaines anecdotes. Ils sont d’ailleurs revenus sur les qualités physiques uniques de Rafael Nadal. Leur discours était commun sur ce sujet. « On parle de travailler mais il faut aussi comprendre qu’il existe des personnes qui sont naturellement au dessus, c’est comme ça. La violence qu’impose Nadal sur une court reste quelques chose qu’il est difficile à décrire » a expliqué Gaël Monfils avant que Jo-Wilfried Tsonga ne précise les faits au sujet de sa défaite face à Robin Soderling en 2009 : « Rafa ne le dira jamais, mais on sait tous que cette semaine là, il était malade, qu’il souffrait d’une sacrée angine quand il est rentré dans le court. C’est ça la vérité. »

Nadal était malade contre Söderling à RG 2009

"Rafa, vous ne vous rendez pas compte de la violence physique qu'il t'impose."

