Lors de sa conférence de presse à Belgrade pour présenter son circuit Adria Tour, le numéro mondial a aussi répondu à des questions concernant sa période de confinement. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Serbe a surpris son assistance. A la question « Dans quelle forme êtes-vous ? », le Serbe a joué la carte de la franchise : « En fait, j’ai eu l’occasion de m’entraîner tous les jours car nous avions un court de tennis dans la propriété où je logeais. Je ne l’ai pas annoncé pour ne pas provoquer la colère des autres joueurs. J’ai travaillé sur un terrain en dur. Aujourd’hui je me sens bien, je peux vous dire que j’ai même beaucoup travaillé. Comme on se sait pas quand nous allons rejouer sur le circuit classique, je peux vous dire que je prends ce Adria Tour très au sérieux et je serai affuté pour donner le meilleur de moi-même. »