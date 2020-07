Le World Team Tennis ne plaisante pas avec le protocole sanitaire. Cette exhibition sous forme de compétition par équipes a décidé d’expulser Danielle Collins (qui avait été demi-finaliste à l’Open d’Australie 2019) pour violation des règles sanitaires mises en place.

« Nous avons exclu Danielle Collins (Orlando Storm) pour le reste de la saison 2020 du World Team Tennis après avoir enfreint nos protocoles Covid-19 et quitté le Greenbrier Resort et l’Etat de Virginie occidentale, a annoncé Carlos Silva, CEO de la compétition dans un communiqué de presse. Les protocoles ont été mis en place et communiqués à de nombreuses reprises afin de protéger la santé et la sécurité des joueurs, coachs et personnel qui sont de la plus haute importance pour le WTT. » L’Américaine, actuelle 51e mondiale, a quitté son hôtel et l’Etat de Virginie occidentale sans autorisation.

Des décisions qui tranchent avec ce qui s’est passé lors de l’Adria Tour où les organisateurs avaient fait preuve de laxisme. En attendant, cette décision démontre la fermeté avec laquelle l’organisation met en place sa compétition dans la crise sanitaire actuelle.