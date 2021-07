Après le « fiasco » de Roland‐Garros, c’est le « naufrage » de Wimbledon côté trico­lore. Du coup, il faut bien tenter d’ex­pli­quer la situa­tion comme l’a tenté de faire l’Equipe ce matin. D’un côté il y a le verre à moitié plein avec 18 joueurs au 1er tour, et de l’autre le verre à moitié vide avec 0 trico­lore au 3ème tour.

La vérité se situe‐t‐elle au milieu ?

Personne ne le sait vrai­ment mais chacun peut au moins donner son avis, ou sa posi­tion. C’est ce qu’à fait un ancien joueur Grégoire Jacq ce matin dans notre quoti­dien préféré. Il défend un peu la même théorie que Florent Serra : « Ce qui s’est passé à Roland m’a beau­coup énervé. J’ai l’im­pres­sion que c’était une immense surprise qu’il n’y ait pas de Français au 3ème tour, avec des titres comme « Fiasco, déroute etc ». Si on suit le tennis ça n’a rien d’éton­nant. On bana­lise ce qu’il s’est passé avec la géné­ra­tion dorée. Ils sont été tous les quatre top 10, c’est mons­trueux. On a été habi­tués à avoir des Français tout le temps ou presque en quarts, ou en demie, et main­te­nant on gueule parce qu’on en a moins. Il faut juste comprendre que ça n’ar­ri­vera pas tout le temps. Ok, ce ne sont pas les meilleurs résul­tats du tennis fran­çais mais il faut arrêter de croire ou de se dire que la France mérité un vain­queur en Grand Chelem »

Le meilleur clas­se­ment de Grégoire Jacq a été 332ème, c’était en Octobre 2018.