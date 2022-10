Le direc­teur de l’Open de Rouen, un nouveau tournoi WTA (125.000 dollars) qui débute ce lundi, s’est livré au micro de nos collègues de RMC Info.

Bon junior, il a eu la chance d’af­fronter Rafael Nadal sur terre en Espagne.

Et comme il l’ex­plique avec beau­coup d’hu­mour, il ne s’at­ten­dait pas à cela même s’il a fini par l’emporter.

« Certes, j’ai gagné, et c’est vrai qu’un fran­çais qui bat un espa­gnol chez lui sur terre et qui en plus à un revers à une main c’est assez incroyable. J’ai battu Nadal mais j’ai vécu un cauchemar. En fait, quand je l’ai joué, il n’était pas encore connu. A l’échauf­fe­ment où c’est le moment où l’on se jauge u peu tech­ni­que­ment, je me suis dit, ça va le faire »

Il a battu Rafael Nadal en étant plus jeune et aujourd’hui, il est le direc­teur de l’@OpenRouen qui se déroule cette semaine : @tgiangrande, @fserra_81 et @ericsalliot racontent le destin atypique de Charles Roche. — RMC Sport (@RMCsport) October 17, 2022 Bravo à nos confrères de RMC Info pour cette anec­dote crous­tillante car la liste des joueurs trico­lores ayant battu Rafael Nadal n’est pas longue et ce même si cela s’est déroulé en juniors.

N’hésitez pas à suivre l’Open de Rouen dont le plateau est très dense.