Novak Djokovic est quand même un person­nage à part.

Alors qu’il est dans le doute après ces échecs à Monte‐Carlo et Belgrade, Novak a décidé de zapper l’idée d’un entrai­ne­ment dur et jour­na­lier pour aller faire un pèle­ri­nage sur le fameux site des Pyramides en Bosnie‐Herzégovine.

Si la dernière fois, il y était allé juste avec sa femme, cette fois, c’est toute la tribu Djokovic qui est venu se recueillir auprès du gourou Semir Osmanagić.

Inutile de préciser que les images font le tour du monde, telle­ment cela parait un peu iréel. C’est la 3ème fois que Novak se rend sur ce site « ener­gé­tique » selon lui.

Dans une courte allo­cu­tion, Nolela expliqué le but de sa visite : « Quand je viens voir mon ami et excellent hôte Semir Osmanagić, je suis toujours souriant. L’année dernière, j’était venu juste avant la suite de la saison au cours de laquelle j’ai bien commencé. J’espère pouvoir enre­gis­trer de bons résul­tats grâce à cette énergie dans les tour­nois à venir, en parti­cu­lier à Roland Garros, qui est le plus impor­tant pour moi »