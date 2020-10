Qualifié pour les 8ème de finale assez tranquillement, le Hongrois Marton Fucsovics ne fait pas parle de lui mais il progresse depuis deux ans. Son jeu basé sur une vraie régularité et un sens tactique commence à être très performant. En 8ème de finale, il sera opposé à Rublev, un duel où il ne partira pas favori mais où il aura son mot à dire. Assez introverti, le Hongrois a avoué que la « bulle » lui convenait bien, que cela l’obligeait à se concentrer sur l’essentiel. « La vie dans la bulle… J’aime assez ! Je joue bien en ce moment. J’ai bien joué pendant ce temps, je dois l’avouer. Il n’y a pas grand-chose à faire, on vient sur le court, on s’entraîne, on se nourrit, on rentre à l’hôtel, on dîne, on déjeune, on va ensuite dormir. Donc rien ne me distrait par rapport au tennis. Et j’aime assez cette vie de moine »