Après une saison aussi belle qu’é­prou­vante, conclue par un titre au Masters et une tournée des médias, Caroline Garcia a décidé de couper en partant loin et seule, à Bali, en Indonésie. La 4e joueuse mondiale raconte ses vacances dans message publié sur son compte Instagram.

« Tant de grati­tude pour cette première semaine de vacances. Être seule n’était pas tous les jours facile, surtout les premiers jours, je me deman­dais ce qui m’était arrivé pour me retrouver dans cette situa­tion lol. C’était mon choix et je suis heureuse et fière de vivre cette expé­rience. J’ai beau­coup appris sur moi‐même. J’ai décou­vert des endroits incroyables. J’ai déjeuné au milieu des rizières, j’ai pu écrire dans mon carnet. J’ai rencontré des gens vrai­ment sympas en chemin Et on ne sait jamais sur qui on peut tomber en vacances. Il y a toujours du bon et du mauvais dans chaque situa­tion. J’essaie d’ap­prendre des mauvais côtés et de vivre plei­ne­ment les bons côtés. »

Une aven­ture de plus pour Caroline Garcia, avant une année 2023 où elle sera très attendue.