Patrick Mouratoglou ne fait clai­re­ment pas le poids sur ce coup‐là.

Alors que l’en­traî­neur trico­lore n’hé­site pas à facturer des cours parti­cu­liers à plus de 7000 euros l’heure et demi, il est tombé sur beau­coup plus cher que lui.

En effet, quelques heures après la publi­ca­tion du tarif indé­cent d’un entraî­ne­ment parti­cu­lier avec Rafael Nadal et Carlos Alcaraz en marge d’une exhi­bi­tion à Las Vegas le 3 mars prochain (150 000 dollars par personne !), celui qui vient tout juste de réin­té­grer le staff d’Holger Rune s’en est amusé sur son compte Twitter.

I found more expen­sive than me ! 😅 https://t.co/ejUFEQOSPc — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) February 21, 2024

« J’ai trouvé plus cher que moi ! », a ainsi écrit l’an­cien coach de Serena Williams et Simona Halep qui ne peut tout simple­ment pas riva­liser avec l’aura et la popu­la­rité de Nadal et Alcaraz.