Récemment, Andy Roddick a fait bondir les proches de Carlos Alcaraz en décla­rant que le service de l’Espagnol ne s’était pas amélioré depuis deux ans.

Après la réponse sèche de Martinez Cascales, co‐entraîneur du 2e joueur mondial, Juan Carlos Ferrero s’est lui aussi exprimé sur cette décla­ra­tion au cours d’une inter­view accordée à nos confrères de Clay Tenis.

« Un joueur comme Roddick, qui est natu­rel­le­ment à l’aise au service, peut s’amé­liorer très faci­le­ment parce que c’est sa meilleure arme. C’est comme si vous disiez à Carlos d’amé­liorer son coup droit. C’est simple, parce que c’est son coup le plus naturel. Le service est quelque chose qu’il a dû peau­finer petit à petit et il l’a fait. Bien sûr, c’est facile de criti­quer quand c’est ta meilleure arme et que tu vois ce coup si simple. L’opinion est respec­table, même si je ne la partage pas complè­te­ment, parce que Carlos a beau­coup amélioré son service. Si vous l’aviez vu il y a trois ans, vous auriez dit : ‘Putain, comme il sert mal’. C’est quelque chose qui s’amé­liore petit à petit, ce n’est pas si facile d’avoir un service avec beau­coup de vitesse et beau­coup de direction. »