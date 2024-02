Lors du dernier épisode de son podcast éponyme, dont les propos ont été rapportés par Tennis365, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a pointé un vrai axe d’amé­lio­ra­tion pour Carlos Alcaraz.

« Il y a un aspect sur lequel il ne s’est pas vrai­ment améliorer depuis deux ans. Je pense que son service laisse à désirer. J’ai l’im­pres­sion qu’il sert moins fort main­te­nant que lors­qu’il a gagné Miami en 2022. S’il ne fait pas de kick, on a l’im­pres­sion que ses adver­saires sont capables de retourner de manière ferme son premier service. Il faut créer un peu de mouve­ment sur ce service. En ce moment, même son service slicé semble aller tout droit. Il n’a pas cet effet à la Sampras où la belle s’éloigne de vous et vous devez la pour­suivre. Je pense donc que le service est le point le plus évident à améliorer avec Alcaraz ».