L’année dernière, Novak Djokovic a semblé quasi­ment invin­cible, quasi­ment puis­qu’il a laissé échappé un seul Grand Chelem, Wimbledon, lieu où il était pour­tant en train d’im­poser son règne depuis plusieurs années.

Mais c’était sans compter sur Carlos Alcaraz, qui est venu titiller Novak en finale, en réali­sant une perfor­mance monu­men­tale pour s’ad­juger le titre.

Récemment, le Serbe est revenu sur cette défaite pour le maga­zine Sports Illustrated, expli­quant que cela l’avait encore plus motivé à écraser la concur­rence dans les Masters 1000 Américains et à l’US Open.

« Cela m’a telle­ment énervé que j’ai dû venir battre tout le monde en Amérique, ce que j’ai fait. C’est peut‐être parce que Roger Federer et Rafael Nadal ne sont pas là. Et puis je sens aussi que je reçois plus d’amour de la part du public, j’ap­précie et respecte vrai­ment cela. J’ai joué dans un envi­ron­ne­ment hostile pendant la majeure partie de ma carrière, mais j’ai appris à m’amé­liorer. Les gens pensent que c’est mieux pour moi si les fans ne m’aiment pas. Cela fait ressortir le meilleur de mon tennis. »