Quand son neveu est dans une petite tour­mente média­tique, Toni est toujours là pour le défendre. Il le fait avec plus ou moins de tact.

Cela a donc été le cas récem­ment puis­qu’il s’est exprimé au quoti­dien El Mundo. Son but était de clore le débat autour de l’en­ga­ge­ment de Rafa comme ambas­sa­deur de la fédé­ra­tion saou­dienne de tennis.

« Mon neveu a agi avec une conscience très claire. Il a pris la déci­sion consciem­ment et si quel­qu’un ne le partage pas, c’est son problème. Je ne dis jamais à personne quoi faire, je laisse chacun faire ce qu’il pense être appro­prié. Mon neveu pensait que c’était la bonne déci­sion et rien de plus. » voila une analyse qui ne laisse pas vrai­ment le choix.

Toujours lors de cette prise de parole, Toni s’est aussi lancé dans une périlleuse analyse géopolitique.

« C’est la même chose que lorsque les Américains nous ont inclus, à l’époque de Franco, dans le fameux plan Marshall pour contri­buer écono­mi­que­ment à la moder­ni­sa­tion de notre pays. Ils pensaient que Franco et son régime étaient une chose et que les citoyens en étaient une autre »