Dans la très riche inter­view qu’il a accordé au Figaro pour évoquer sa colla­bo­ra­tion avec Medvedev, Gilles Simon explique comment il a rempli ses premières missions.

« Daniil m’a donné une liste de 16 joueurs qu’il n’aime pas jouer et j’ai rédigé 16 tactiques pour affronter ces joueurs (rires). J’ai préparé beau­coup de choses et j’ai regardé beau­coup de matches. Ce sont des choses que je peux faire, une fois que j’ai déposé mes enfants à l’école. Je rentre et je me tape tous les matches qu’il faut regarder » a expliqué Gilles très heureux de cette collaboration.

Au départ d’ailleurs, Daniil voulait que les gens découvrent cette nouvelle colla­bo­ra­tion par hasard : « Cela le faisait marrer que l’in­for­ma­tion devienne offi­cielle avec les images de la télé avec sa box où j’au­rais été présent ».…fina­le­ment We Love Tennis a brisé ce rêve..