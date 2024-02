Etant donné que tout sourit à Jannik Sinner dans ce début d’année 2024, l’Italien se dit que se projeter sur les Jeux Olympiques de Paris qui arrivent à grands pas n’est pas une mauvais idée.

Dans une inter­view pour Sportmediaset, le trans­alpin a confirmé qu’il se dépla­ce­rait à Paris dans l’es­poir de ramener une médaille, et a surtout encore exprimé sa soif d’ap­prendre, en expli­quant que les JO sont une occa­sion sans équi­valent pour cela, car des athlètes de tous les sports y sont réunis.

« Rien que de penser à en faire partie, c’est bien, j’irai à Paris pour essayer de décro­cher une médaille. Mais aussi parce que pour mon avenir c’est impor­tant de rencon­trer de nouveaux athlètes qui ont de nouvelles méthodes de travail, et pour obtenir le plus d’in­for­ma­tions possible car tous les spor­tifs les plus forts du monde entier seront là. »