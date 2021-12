Alors que Rafael Nadal fera son grand retour sur les court d’Abu Dhabi ce vendredi lors de l’ex­hi­bi­tion du Mubadala World Tennis Championship où il affron­tera le vain­queur du duel entre Andy Murray et Taylor Fritz, les fans fran­çais ne pour­ront pas voir cette rencontre.

En effet, contrai­re­ment à la grande majo­rité des pays euro­péens, la France et le diffu­seur Eurosport ont décidé de ne pas acheter les droits de ce tournoi de prépa­ra­tion ce qui a eu le don d’en énerver certains et on ne peut pas vrai­ment leur donner tort.