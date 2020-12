L’ex-championne de ski Lindsey Vonn est proche de Roger Federer. Son parcours et la façon dont elle a pris sa retraite en 2019 sont aussi des éléments qui lui permettent de juger avec pragmatisme la carrière de Roger Federer. Elle a été interrogée par Blick dernièrement concernant le Suisse. Pour Lindsey, rien n’est vraiment pareil sur la planète tennis quand Roger est absent : « Habituellement, je vois Roger sur les tournois, et là c’est forcément impossible. Roger est la raison pour laquelle je regarde le tennis. Le sport n’est plus le même sans lui. J’espère qu’il reviendra bientôt. Je comprends tout à fait qu’il veuille jouer au tennis aussi longtemps qu’il le peut. C’est aussi ce que j’ai cherché à faire dans ma vie de skieuse professionnelle. Mais ce que je sais aussi, c’est qu’à un moment vous sentez que votre corps ne vous suit plus, il vous dit stop en quelque sorte. Je ne sais pas où Roger en est dans ce processus. Quoi qu’il en soit, pour moi, Roger sera toujours le plus grand champion de tous les temps. Il joue avec tant de grâce »