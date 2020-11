Medvedev est un champion atypique et attachant. Hier soir tard après le tour des médias et les sollicitations en tout genre, Daniil a décidé enfin de savourer cet exploit et de se relaxer en jouant à Formula One…Et comme il le précise à son interlocuteur en respectant toutes les révèles en faisant les qualifs etc….Il est certain que l’in imagine ni Federer, ni Nadal, Ni Djokovic dans la même posture un dimanche soir de victoire au Masters….

Comment @DaniilMedwed célèbre son titre à Londres ? 🏎✌️🔻🐊🚀 pic.twitter.com/lYNmpysO4O — Mat Pogam Tecnifibre (@MatthieuPogamTF) November 23, 2020