Reilly Opelka qui est éloigné des terrains en ce moment a donc le temps de commenter l’ac­tua­lité. Récemment dans un podcast pour Tennis Channel, il a évoqué le cas Novak Djokovic et le moins que l’on puisse dire c’est que l’Américain est un vrai fan du Serbe.

« Les gens aiment criti­quer Novak pour­tant il a appliqué ces concepts dans la vie, comme le fait d’avoir le courage de prendre posi­tion, de ne pas jouer les deux côtés de la médaille comme le font ses pairs et de faire face à la situa­tion, et c’est la raison pour laquelle il est le plus grand joueur de tennis incon­testé de tous les temps. Il se met en danger et je respecte cela, en partie parce que les médias ne lui ont jamais donné une part équi­table car, comme je l’ai dit, il ne joue pas le jeu de ce qu’ils veulent entendre. Il est donc l’en­nemi des médias du tennis. La plupart des joueurs lui sont très recon­nais­sants, c’est un vrai pro » a expliqué Reilly.

Une analyse perti­nente et qui avait été véri­fiée en Australie lors de la crise du Covid‐19. Elle est encore présente à chaque fois que le Serbe a une blessure.