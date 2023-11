Nos confrères de Blick sont allés à la rencontre du père de Roger.

Robert est pas très « content » car comme il le dit, depuis que son fils a arrêté sa carrière, il voyage beau­coup moins.

Cependant, il est encore obligé de remplir une mission primor­diale pour son fils, la gestion du cour­rier des fans qui arrivent dans la boite aux lettre du « Maestro ».

Et malgré le fait que Roger ne tape plus dans la balle, le flux n’a pas cessé comme le confirme le père de Roger : « Je gère toujours un énorme tas de cour­rier de fans. On pour­rait penser que cela dimi­nue­rait après la retraite de Roger. Mais ce n’est pas le cas »