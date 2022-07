Ruud : « Je me suis toujours dit que lorsque ma carrière sera terminée, je pourrai boire tout l’alcool qui m’a manqué pendant ces longues années »

En plus d’être un sacré joueur de tennis, Casper Ruud a de l’hu­mour et un certain sens de la répartie.

Titré pour la neuvième fois de sa carrière ce dimanche à Gstaad, en Suisse, après une solide et très belle victoire face à Matteo Berrettini, il a été demandé au Norvégien, lors de l’in­ter­view sur le court, s’il allait fêter ce doublé. Pas vrai­ment le genre de la maison même si le 5e joueur mondial a bien l’in­ten­tion de se rattraper lorsque sa carrière sera derrière lui.

« Il n’y a pas trop de temps pour faire la fête après un titre mais je me suis toujours dit que lorsque ma carrière sera terminée, je pourrai me rattraper et boire tout l’al­cool qui m’a manqué pendant ces longues années. »