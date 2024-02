L’Equipe consacre du contenu sur les souve­nirs des médaillés. Julien Benneteau évidem­ment sur sa médaille de bronze acquise en double face aux Espagnols à Londres en 2012. Extrait.

« Richard a cette humi­lité et cette intel­li­gence, alors qu’il est bien plus fort que moi tennis­ti­que­ment, de ne pas se mettre au‐dessus. C’est comme ça qu’on a été capable, surtout sur la fin du premier set où c’est chaud, de sauver des balles de break à 5–5 sur le service de Richard. Au chan­ge­ment de côté, je savais qu’il allait assurer. Il fait un super tie‐break, notam­ment la balle de set : un point magni­fique. Il est galva­nisé et au deuxième set on leur marche dessus. À ce moment‐là on est en transe, habités. Mais jamais on ne se dit : « c’est bon c’est fait ». Surtout pas. En double, sur gazon, ça peut aller telle­ment vite. L’enjeu est si impor­tant qu’on est constam­ment sur un niveau de concen­tra­tion qui est au maximum, on ne veut pas d’une baisse de régime »