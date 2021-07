Suite du tournoi olym­pique ce jeudi avec au programme les quarts de finale messieurs et les demi‐finales dames.

Avec deux repré­sen­tants, le tennis trico­lore masculin est parti­cu­liè­re­ment en verve. Respectivement opposés à Alexander Zverev et Karen Khachanov, Jérémy Chardy et Ugo Humbert ont une magni­fique carte à jouer pour une place dans le dernier carré et poten­tiel­le­ment une ou plusieurs médailles à la clé.

Immense favori pour celle en or, Novak Djokovic va se frotter au local Kei Nishikori, extrè­me­ment motivé pour faire bonne figure sur « ses » Jeux.

Chez les dames, on connaitra la grande finale à l’issue de cette journée où il pour­rait y avoir des surprises.

À partir de 15h (8h, heure fran­çaise)