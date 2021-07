Pablo Carreno Busta avance douce­ment mais surement dans ce tableau du tournoi olym­pique. Vainqueur de l’Allemand Dominik Koepfer en huitièmes (7–6(7), 6–3), l’Espagnol s’est exprimé sur son prochain adver­saire ce jeudi en quarts de finale, le numéro 2 mondial Daniil Medvedev. Et il compte bien jouer crâne­ment sa chance.

« Je sais qu’il est le favori mais je vais me battre jusqu’au bout. Je vais analyser mes options avec mon entraî­neur. Je me sens bien et je suis satis­fait de mon travail depuis que je suis arrivé ici. Tout au long de la semaine, j’ai pu accepter les condi­tions de jeu et en profiter pour prati­quer du bon tennis. »