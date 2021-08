Nole accuse le coup mais ne rompt pas. Il a déjà connu des échecs dans sa carrière même si celui‐ci est plus symbolique.

Lors de sa confé­rence de presse, le Serbe a même évoqué Paris 2024 : « Je ne regrette pas du tout d’être venu jouer aux JO. Je crois ferme­ment qu’il n’y a pas de coïn­ci­dences dans la vie, que tout arrive pour une raison. J’ai déjà subi des défaites dévas­ta­trices aux Jeux olym­piques et dans d’autres grands tour­nois, et je sais que norma­le­ment ces défaites m’ont rendu plus fort. Je sais que je revien­drai, je vais essayer de conti­nuer et d’at­teindre les JO de Paris pour gagner une médaille pour mon pays. J’ai tout donné, c’est du sport : j’ai donné tout ce qu’il me restait, ce qui n’était pas trop », a expliqué le Serbe.

Paris 2024 est effec­ti­ve­ment que dans trois ans, et Djokovic sera évidem­ment et norma­le­ment encore sur le circuit. D’ici là, il y aura aussi eu pas loin de 13 tour­nois du Grand Chelem, de quoi aussi faire quelques « emplettes ».