Présent à Tokyo pour les JO, Alexander Zverev fait indé­nia­ble­ment partie des favoris pour aller décro­cher une médaille d’or le 31 juillet prochain. Mais il y a un hic nommé Novak Djokovic. Interrogé par le maga­zine alle­mand Sportchau, ‘Sascha’ veut croire en ses forces et consi­dère qu’il peut battre le numéro 1 mondial, sachant qu’il l’a déjà fait à deux reprises en huit confrontations.

« Vous devez être capable de faire des choses que peu d’autres joueurs peuvent faire. Vous devez riva­liser avec lui et vous devez être capable de maîtriser son jeu. Je me vois comme quel­qu’un qui a toujours une chance face à lui. Si vous jouez comme lui, vous perdrez. Il faut jouer à un niveau très élevé et espérer qu’il soit moins en forme jour‐là. Je pense que les meilleurs joueurs ont toujours cette pres­sion. C’est toujours positif de ressentir ça. Si vous obtenez de bons résul­tats dans des tour­nois de ce calibre, vous savez à 100% que vous êtes l’un des meilleurs joueurs de tennis du moment. »