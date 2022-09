Vainqueur surprise et auto­ri­taire de Novak Djokovic ce dimanche, Félix Auger‐Aliassime est revenu sur ce premier succès en carrière face au Serbe même si ce dernier semblait clai­re­ment diminué au poignet. Quoiqu’il en soit, le Canadien apprend et c’est bien tout ce qui compte.

« J’adore jouer ces épreuves en équipe, je pense qu’elles font ressortir le meilleur de moi‐même. Battre Novak est vrai­ment spécial, ce match me donne beau­coup de confiance car j’ai pu rester très positif tout au long et croire en mes chances. Les défaites diffi­ciles du passé, comme celle que j’ai subie contre Medvedev en Australie ou contre Rafa à Paris, ont été essen­tielles pour apprendre la leçon et pouvoir gagner aujourd’hui. »