Battu avec la Grèce à domi­cile contre la Slovaquie lors d’un match de quali­fi­ca­tions pour la Coupe Davis 2024, en ayant perdu dimanche en simple contre Alex Molcan (113e) et en double avec son frère Petros, Stefanos Tsitsipas semble accuser le coup.

Il a déclaré forfait pour la Laver Cup, qui se tiendra du 22 au 24 décembre à Vancouver. L’organisation a justifié cette déci­sion par une bles­sure, sans en indi­quer la nature.

Le jeune fran­çais Arthur Fils (19e et 44e mondial) remplace donc le Grec et fera partie de la Team Europe avec notam­ment Gaël Monfils.

