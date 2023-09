Quelques jours après sa défaite en finale de l’US Open contre Novak Djokovic, Daniil Medvedev a déclaré forfait pour l’UTS (Ultimate Tennis Showdown, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou) mais aussi pour l’ATP 250 de Zhuhai en Chine, qui a lieu cette semaine du 20 au 26 septembre.

Pour Tennis Majors, Mouratoglou raconte sa conver­sa­tion avec le numéro 3 mondial.

« J’ai reçu un appel de Daniil Medvedev, mardi je crois, me disant qu’il était vrai­ment désolé, mais qu’il ne se sentait pas capable de jouer. Il devait jouer, mais il se sent complè­te­ment vide et il ne peut même pas penser à avoir une raquette dans la main, il a besoin de mettre la raquette sur le côté et de se reposer complè­te­ment. En fait, il s’est même retiré du tournoi qui s’est déroulé après l’UTS, encore plus tard. Nous nous sommes alors dit que quatre ou cinq jours avant le début de l’événement, c’était une blague pour trouver quelqu’un. Et nous avons eu la chance qu’un joueur incroyable, Grigor, ait accepté. Et il est venu comme ça [il claque des doigts]. Il a changé ses plans et il est venu, ce qui était très gentil de sa part, et il a fini par être très proche de la victoire. Il était en finale et il a joué un tennis extraordinaire. »