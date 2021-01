Quand on imagine le parcours du combattant parcouru par Craig Tiley et son staff pour parvenir à convaincre les autorités d’organiser cette bulle, on ne peut être qu’atterré par certaines remarques, photos, et vidéos postées par certains joueurs du tour.

Si l’ensemble des directeurs de tournois de la planète ne seront pas surpris par ces comportements, les fans de leur côté ont de quoi s’émouvoir.

On leur précisera avec douceur qu’un champion de tennis sur un tournoi vit depuis longtemps dans une bulle. Celle liée à son statut qui devrait lui permettre de ne pas attendre plus de cinq minutes son déjeuner de midi, ni sa voiture pour aller au stade.

Il y a donc vraiment quelque chose de complètement indécent depuis quelques jours à Melbourne surtout quand on connait l’état actuel du sport professionnel sur la planète.

Alors oui, au milieu de cette complainte générale, il existe quelques rayons de soleil provenant comme par hasard de joueurs dits de « second rang ».

Hélas, cela ne peut effacer les jérémiades des petites stars coincées dans une chambre pour quinze jours.

Ces mêmes petites stars qui seront lâchées sur un court où elles vont au minimum gagner 64.000 euros alors qu’elles sont venues « gratos », qu’elle ne déboursent pas un rond depuis qu’elles ont mis le pied sur le sol australien. Tout est dit et bien plus encore.