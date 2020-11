Si l’on a largement évoqueé le livre de Gilles Simon sur Welovetennis, nous avons également mené un travail d’enquête pour savoir si la théorie du joueur tricolore avait un écho favorable auprès des formateurs, coachs, et entraîneurs.

Nous avions d’ailleurs prévu d’en faire le sujet central du numéro 76 de notre magazine mais la crise du Covid-19 ne nous permettra pas de le distribuer efficacement le magazine dans notre réseau.

Le dossier a donc été clos mais les contenus existent et nous nous ferons un plaisir de vous les délivrer régulièrement en fonction de l’actualité.

En attendant cette diffusion qui a déja commencé avec l’avis de Cyril Cornu ce matin, nous avons donc lu attentivement la dernière interview donnée par Gilles. Elle sera publié dans l’Equipe Magazine ce samedi mais elle est déja disponible sur le site web du quotidien.

Le moins que l’on puisse dire c’est qu’à force de vouloir avoir raison, Gillou s’enferme dans un mode de raisonnement qui fera sourire certains spécialistes notamment à la lecture de sa réponse sur la peur où il déroule une théorie sur un joueur croate bien connu.

« Selon vous, tous ceux qui jouent au tennis, y compris au plus haut niveau, ont peur. Même Federer.

Chez Roger, ça se voit moins que les autres. Mais pourquoi Novak fait son yoga, sa relaxation ? Et Rafa, c’est parce qu’on le voit se taper sur la cuisse en criant « vamos » qu’il aurait en permanence un mental de killer ? Désolé, mais je connais des vainqueurs de Grand Chelem qui n’ont pas la rage. On discutait il y a quelques jours avec Marin Cilic et il m’a encore confié : « Compétiteur, ce n’est pas mon truc. » Je rappelle que Marin a gagné l’US Open (en 2014). Il a joué deux finales de Grand Chelem (Wimbledon 2017, Open d’Australie 2018). Il nous a mis plusieurs fois des pions en Coupe Davis. Pourquoi ne serait-il pas un exemple à suivre ? »